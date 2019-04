Napoli-Arsenal, nel 2019/20 il gol di Lacazette non verrebbe convalidato

© foto di www.imagephotoagency.it

L’anno prossimo il gol del vantaggio dell’Arsenal sul Napoli, firmato da Alexandre Lacazette, non verrebbe convalidato. L’IFAB (International Football Association Board) ha infatti deciso che dalla prossima stagione vi saranno delle modifiche regolamentari che non permetteranno agli attaccanti di allungare la barriera dei difendenti in caso di punizioni. O meglio non sarà più consentito che la squadra che attacca aggiunga elementi in barriera quando questa sarà composta da tre o più elementi. Sarebbe il caso di questa sera con Meret che aveva schierato una barriera a quattro per opporsi alla punizione dei Gunners che ne avevano poi aggiunti due da un lato (quello dove è passato il pallone poi finito in rete) e uno dall’altro lato. Per quest’anno tutto regolare, ma dal prossimo no con i giocatori della squadra che batte la punizione che dovranno rispettare la distanza di almeno un metro dalla barriera.