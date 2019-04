Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Milik-Mertens vs Gomez-Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è Lorenzo Insigne nell'undici scelto da Carlo Ancelotti per Napoli-Atalanta, posticipo della 33esima giornata di Serie A. Tra i pali spazio a Ospina, confermato Chiriches al fianco di Koulibaly. Mertens e Milik i due attaccanti.

Napoli (4-4-2) - Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Insigne, Verdi, Younes, Gaetano. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Risponde Gian Piero Gasperini col suo 3-4-2-1 e con qualche novità di formazione perché giovedì sera ci sarà la gara contro la Fiorentina valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In attacco Pasalic e Gomez alle spalle di Duvan Zapata, il grande ex.

Atalanta(3-4-2-1) - Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Gosens, Piccoli, Pessina, Ibanez, Colpani, Ilicic, Delprato, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.