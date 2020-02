vedi letture

Napoli-Barcellona 1-1, le aperture spagnole: "Gol d'oro per i blaugrana"

Di seguito le aperture catalane e spagnole di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, dopo il pari di ieri sera al San Pallo fra Napoli e Barcellona:

Mundo Deportivo

"Gol d'oro (con pedaggio)"

Un lampo di Griezmann lascia al Barça in corsa per i quarti di finale. Né Busquets né Vidal, espulso, giocheranno il ritorno e Piqué è in dubbio per il Clasico.

Sport

"Gol d'oro, calcio di latta"

Griezmann salva un Barça piatto in una notte nella quale perde Busquets e Vidal per il ritorno e Piqué si fa male

L'Esportiu

"C'è vita"

Il Barça non fa una buona partita al San Paolo ma pareggia con un gol di Griezmann. Vidal (espulso) e Busquets non giocheranno il ritorno per squalifica e Piqué si fa male nei minuti di finali.

As

"Griezmann salva la faccia"

Marca

"Un Barça piatto fa il giusto"