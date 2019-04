Napoli, Benzema sogno per l'attacco. Ipotesi scambio Insigne-Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SportMediaset fa il punto sul futuro dell'attacco del Napoli e spiega come il sogno di Carlo Ancelotti sia Karim Benzema. L'attaccante francese del Real Madrid sta vivendo una grande stagione in termini numerici e di rendimento personale e anche per questo difficilmente il presidente Florentino Perez lo lascerà partire. In piedi anche la possibilità legata ad uno scambio fra Lorenzo Insigne e Mauro Icardi con l'Inter, mentre il nome più facilmente raggiungibile sembra essere quello di Hirving Lozano, messicano del PSV valutato 40 milioni di euro.