Napoli, bilancio 2019-20 in negativo di 18,9 milioni. Le riserve scendono a 126 milioni

vedi letture

Il Napoli 2019-20 ha avuto una flessione nei ricavi come praticamente tutti i competitor. Così gli azzurri sono passati da 299 milioni a 274, ma i costi sono comunque lievitati fino a 294 milioni. Così la differenza fra i valori e i costi sono di 20,1 milioni come valore precedente alle imposte. Il Napoli praticamente non ne ha pagate, perché tra anticipi dell'anno prima e proventi c'era una differenza in negativo rispetto alle imposte differite: 773 mila euro di credito che, sommate al totale proventi finanziari, raggiunge i -18,9 milioni di rosso per il bilancio chiuso al 30 giugno 2020.

LE RISERVE SCENDONO - Il Napoli comunque gode di ottima salute finanziaria, perché il consolidato era in utile di 144,8 milioni di euro: il negativo porta le riserve a -126,5, considerando anche il capitale e la riserva legale (rispettivamente di 0,5 e 0,1 milioni di euro).