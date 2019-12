Napoli-Bologna 1-0 al 45'. Llorente rompe l'equilibrio nei minuti finali

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio di misura sul Bologna. Risultato giusto per quanto visto finora, sebbene non ci sia stata una grossa differenza di valori in campo.

Alla lettura delle formazioni ufficiali vediamo tra gli azzurri la novità Ospina al posto di Meret. Difesa con Maksimovic, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo come terzino sinistro. Al posto dell'infortunato Allan, Ancelotti ha deciso di schierare Elmas con al suo fianco Zielinski. Ritorno dal primo minuto per Insigne mentre fa rumore la seconda esclusione consecutiva per Callejon. In attacco, spazio al tandem Lozano-Llorente. In casa Bologna poche sorprese: Bani e Danilo tornano titolari in difesa, dopo la squalifica. In attacco c'è Palacio, con Sansone, Dzemaili e Orsolini alle sue spalle.

Napoli che si presenta con un gol di Lozano, poi annullato per fuorigioco. I padroni di casa fanno girare palla faticando però a trovare lo specchio della porta con Skorupski mai costretto all'intervento decisivo. Una svirgolata di Fabian al 32' quasi costa il gol dell'ex con Dzemaili bravo ad approfittarne e tentare la girata che finisce a lato di poco.

Al 41' Llorente rompe il ghiaccio: Lampo di Lorenzo Insigne che parte dalla sinistra e in velocità palla al piede taglia il campo grazie anche al lavoro di Lozano che si porta via i difensori bolognesi. Il capitano azzurro prova la conclusione trovando la respinta bassa di Skorupski. Sulla ribattuta c'è Llorente che in tap in di destro gonfia la rete. Lo spagnolo ritrova il gusto della gioia personale dopo oltre due mesi d'astinenza. L'ultima volta che era andato a segno risale al 22 settembre, a Lecce, in una partita dove segnò addirittura una doppietta.