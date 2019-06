© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli attende il braccio di ferro tra il Benfica e Alejandro Grimaldo (23). Il difensore spagnolo non ha prolungato il suo accordo con il club lusitano: al momento le trattative sono arrivate ad un punto morto e il calciatore sta pensando ad un addio. Grimaldo è stato richiesto da Carlo Ancelotti, i prossimi giorni saranno decisivi per capire come agiranno gli azzurri per convincere il difensore iberico. A riportarlo è Record.