Napoli, c'è l'accordo con Manolas: manca l'intesa con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche La Gazzetta dello Sport conferma l'interesse del Napoli per Kostas Manolas. Non solo, secondo la rosea infatti, in meno di 48 il presidente De Laurentiis ha raggiunto l'intesa con il difensore della Roma: 3,5 milioni di euro a stagione per il prossimo quadriennio. Manca ancora l'intesa con la Roma, che continua a chiedere i 36 milioni della clausola rescissoria. Il Napoli, intanto, è già forte dell’accordo trovato col giocatore e già domani potrebbe presentare alla Roma un’offerta comprensiva anche di una contropartita tecnica: nella Capitale potrebbe trasferirsi Amadou Diawara, il centrocampista guineano che non rientra nei piani tecnici di Ancelotti.