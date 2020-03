Napoli, caccia al difensore: dopo Rrahmani, pressing Kumbulla. E piace Milenkovic

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su un nuovo nome sul taccuino del Napoli in vista della prossima estate. E' quello di Nikola Milenkovic, ventiduenne serbo di casa Fiorentina. E' tra i nomi più apprezzati dalla dirigenza azzurra per la campagna rafforzamento in vista della prossima stagione. In un reparto dove, peraltro, è già stato preso dall'Hellas Verona Amir Rrahmani e dove, sempre in casa scaligera, piace Marash Kumbulla: per il ventenne albanese è sfida con l'Inter.