Napoli, caccia al terzino mancino: piacciono anche Junior Firpo e Cucurella

Il Napoli pensa a come rinforzare le corsie laterali di difesa e il Corriere dello Sport fa quattro nomi per i possibili acquisti dei partenopei. Il primo è Borna Barisic, croato che ha rinnovato da poco con il Glasgow Rangers fino al 2024, il secondo è invece Kostantinos Tsimikas, che piace anche all'Inter. In casa Barcellona invece gli altri due: Junior Firpo e Marc Cucurella, con quest'ultimo attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà dei blaugrana.