© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno d'attacco del Napoli José Maria Callejon si è presentato ai microfoni di TV Luna dopo la gara amichevole contro la Feralpisalò. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto già 12-13 giorni di ritiro e si inizia a vedere. Non vediamo il risultato ma la prestazione e le idee che stiamo mettendo in campo. Stiamo provando diverse formazioni in allenamento e stiamo cercando di metterle in pratica in campo. Le sensazioni per il campionato sono positive. Da anni cresciamo sempre e stiamo diventando forti in Europa. Manca poco per arrivare a vincere qualcosa. Bisogna continuare a lavorare così e speriamo che qualcosa di bello arrivi presto. Come si raggiunge quel poco? Dando tutti il 101%, abbiamo fiducia che possa accadere presto”.

Qual è il suo obiettivo personale?

“Continuare a lavorare come sto facendo e dare il mio contributo alla squadra per andare il più avanti possibile e giocare al meglio tutte le partite”.