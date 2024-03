Napoli, Calzona: "Sarri gestiva i miei soldi. Barcellona? Ce la giocheremo a viso aperto"

Francesco Calzona è riuscito a far svoltare il Napoli. Dal suo arrivo, ad esempio, la formazione azzurra in campionato ha segnato lo stesso numero di reti (12) realizzate durante tutta la gestione-Mazzarri, chiaramente sempre in Serie A. Da dov'è ripartito? "In ogni allenamento proviamo a giocare a due tocchi. Il possesso palla per questo Napoli è fondamentale. Ho detto ai giocatori di verticalizzare appena possibile, di non preoccuparsi se sbagliano: nel caso è colpa mia", ha dichiarato il nuovo allenatore azzurro a Cronache di Spogliatoio.

Stasera il Napoli sarà impegnato contro il Torino, ma martedì sarà tempo di Champions League, col ritorno degli ottavi di finale a Barcellona: "Andare avanti in Champions League è importante per mille motivi. Chi fa il mio mestiere sogna di esserci. Noi - prosegue Calzona - andiamo lì a giocarcela a viso aperto perché è nella nostra e nella mia mentalità".

Calzona sta vivendo la sua terza vita in azzurro. L'ultima era stata nello staff di Spalletti, l'annata precedente a quella dello Scudetto. La prima, invece, col 'suo' Maurizio Sarri, di cui è stato a lungo vice: "L'ho conosciuto tramite un amico in comune. Lui faceva il promotore finanziario, avevo due spiccioli da parte e li ho dati a lui per la gestione, ma finivamo a parlare sempre di calcio. Io ero al Tegoleto, avevano licenziato l'allenatore, e mi hanno chiesto di fare il player-manager. Io però volevo solo giocare e ho suggerito Sarri per la panchina. Abbiamo fatto un'ottima stagione e da lì è nato tutto.

Col suo ritorno al Napoli, a braccetto, c'è stato anche quello di Francesco Sinatti, preparatore atletico andato via all'inizio di questa stagione a causa della presenza del preparatore dello staff di Rudi Garcia Rongoni. Anche di questo ha parlato Calzona: "Ho riportato nello staff Francesco Sinatti come preparatore atletico. Uno dei migliori in circolazione, ha battezzato mia figlia. I giocatori lo amano e lo stimano".