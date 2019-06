Napoli, chiesti 30mln per Inglese: la Fiorentina si muove, Dea ferma a 18

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli l'ha acquistato dal ChievoVerona nell'estate del 2017 e portato a Dimaro nel luglio 2018, per poi prestarlo al Parma dallo scorso agosto in avanti. Ora Roberto Inglese è pronto ad approdare in una nuova squadra, poiché la dirigenza azzurra sembra aver deciso di monetizzare la sua cessione.

Fiorentina e Atalanta interessate. Il club viola, mediante la persona di Joe Barone, ha intensificato i contatti con l'agente della punta, Samuele Sopranzi. Il Napoli chiede trenta milioni di euro ma la dirigenza gigliata ritiene eccessiva questa valutazione. L'ex clivense interessa anche alla Dea come alternativa a Duvan Zapata, ma la famiglia Percassi non si spinge oltre i 15-18 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano Il Mattino.