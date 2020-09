Napoli, chiesti alla Fiorentina Milenkovic, Chiesa e Castrovilli: chiusura del club gigliato

Se la Fiorentina ha chiesto Arkadiusz Milik, anche il Napoli in queste settimane ha bussato alle porte dei viola per avere informazioni su alcuni calciatori della rosa di mister Iachini. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero fatto un tentativo per Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, oltre a Gaetano Castrovilli, senza però convincere - almeno per il momento - Commisso a privarsi dei suoi tre talenti.