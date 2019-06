© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez al Napoli. L'affare è vicino alla definizione, come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola confermando le indiscrezioni circolate nel pomeriggio di ieri. Il Real Madrid avrebbe infatti accettato la formula per la cessione del colombiano in prestito con diritto di riscatto: la volontà dell'ex Bayern Monaco e l’intercessione del suo agente Jorge Mendes, hanno convinto i blancos ad accettare le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis.

Incontro in vista. Le due dirigenze dovranno vedersi per perfezionare l’intera operazione. Il Napoli preleverebbe James con un prestito di 10 milioni di euro, poi tra un anno verserà altri 40 milioni di euro nelle casse delle merengues. L'intesa c'è, il documento sarà firmato al termine della Copa America che il calciatore sta disputando con la sua Colombia.