Napoli, con Gattuso il rinnovo è vicinissimo: decisiva la modifica delle penali nel suo contratto

Gennaro Gattuso e Napoli, il rinnovo è davvero ad un passo secondo l'edizione odierna del Mattino. C'è intesa su ogni punto: sull'aumento dell'ingaggio (più o meno 2 milioni all'anno) alla durata, di altri due anni (scadenza 2023). Le penali resterebbero in caso di rescissione unilaterale degli accordi, ma di entità assai più modesta: la modifica di questa particolarità nel contratto del tecnico era necessaria per Gattuso, che non voleva avere quella sensazione di essere prigioniero del contratto. Un bel segnale, in vista di una stagione dove Gattuso deve riportare il Napoli in Champions. E sul mercato De Laurentiis ha accontentato del tutto il suo nuovo mister: ha preso Osimhen su esplicita indicazione, ha rinnovato il contratto a Mertens su sua richiesta, ha ingaggiato (in prestito, una rarità) Bakayoko, proprio per non scontentare Rino. Che è stato accontentato anche con l'arrivo degli ultimi uomini del suo staff rimasti fuori a dicembre.