Napoli, D.Ancelotti: "In Europa possiamo farcela. Mio padre straordinario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Ancelotti parla del Napoli, del rapporto con suo padre e delle ultime vicende legate al club azzurro. Il vice-allenatore dei patenopei ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società campana. "Come sta il Napoli? Sta bene. Manca solo Koulibaly, gli altri sono tornati tutti in buone condizioni. Domani avremo tutta la rosa a disposizione. Insigne è tornato bene dall'infortunio, si sta allenando benissimo. Fabian ha fatto tutto con il gruppo oggi e ha recuperato appieno dal problema della scorsa settimana", ha detto Ancelotti che ha poi parlato degli obiettivi per il finale di stagione: "Abbiamo due obiettivi e ce li giochiamo in questo mese: consolidare il secondo posto e andare più in là possibile in Europa League. Arriviamo bene a questo periodo, gli allenamenti lo dimostrano, la squadra sta bene, col morale alto. Doppia sfida con l'Arsenal? Sarà una gara bella da vedere. Penso sia cinquanta e cinquanta questa doppia sfida. Si giocherà in due ambienti straordinari. La gente si divertirà. Noi dobbiamo vincere, ma sarà bello". Infine Davide Ancelotti ha parlato di suo padre, reduce dai tanti trionfi conquistati in giro per il mondo: "Straordinario. Ho la fortuna di lavorare con lui tutti i giorni, è molto importante coltivare questo rapporto giorno per giorno. Riusciamo a scindere bene. Quando siamo a Castel Volturno sono il suo assistente, poi ci sono momenti in cui siamo padre e figlio. Ma è importante scindere, anche agli occhi degli altri. E' chiaro che si vede che siamo padre e figlio perché la comunicazione è molto diretta. Ciò che gli altri assistenti non possono dirgli, glielo dico io. Diventa molto più semplice comunicare con lui, senza barriere. Non mi ha mai sgridato, non abbiamo mai litigato. Abbiamo un carattere simile. Siamo due persone a cui non piace molto il conflitto, gestiamo le cose in maniera diversa senza arrivare allo scontro".