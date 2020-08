Napoli, da Milik, Koulibaly ed Allan agli esuberi: è il momento del mercato in uscita

Per il Napoli è il momento di sbloccare il mercato in uscita. E' quello che ha chiesto anche Rino Gattuso alla società, nel summit con De Laurentiis e Giuntoli a Capri. Dalle cessioni dipende il budget per completare la rosa, ma - a 12 giorni dal ritiro di Castel di Sangro -, la priorità del tecnico è di evitare musi lunghi nel pre-campionato e poter lavorare più o meno con quei giocatori che faranno parte della rosa definitiva per la prossima stagione. Per salutare gli esuberi e gli elementi che ritengono chiusa la loro esperienza a Napoli già da mesi, alcuni addirittura dall'estate scorsa, la società dovrà però eventualmente calare per alcuni cartellini le proprie pretese economiche.

E' il caso di Arek Milik, già sostituito in organico con Victor Osimhen, l'acquisto più caro della storia del club, ma anche Allan, accantonato negli ultimi mesi e neanche subentrato a Barcellona, in attesa di un rilancio dell'Everton dell'ex Ancelotti intorno ai 30-35mln di euro. Probabilmente sarà l'estate dell'addio anche di Kalidou Koulibaly, irriconoscibile in questa stagione ed all'ultima occasione a 29 anni per il salto in una big europea e per il Napoli di monetizzare dal suo cartellino (ADL potrebbe scendere intorno ai 75-80mln bonus compresi per andare incontro al City), con Gabriel del Lille, individuato come sostituto e già bloccato per circa 25mln di euro, ma che non aspetterà in eterno. In lista di sbarco anche alternative come Amin Younes, Adam Ounas di rientro dal prestito al Nizza, Faouzi Ghoulam che ha un ingaggio pesante che rende difficile una separazione e Fernando Llorente che con Gattuso non ha mai avuto occasioni prima di alcuni problemi fisici. Resta invece da chiarire la posizione di Hirving Lozano, in crescita nella fase finale della stagione, ma anche quella di Elseid Hysaj, fortemente preso in considerazione da Gattuso per entrambe le corsie ma che per restare dovrebbe rinnovare l'attuale accordo fino al 2021. Qualcosa dovrebbe cambiare anche nel pacchetto di portieri: Karnezis è rientrato nell'affare Osimhen col Lille, ma in caso di permanenza di Ospina difficilmente Meret accetterà un'altra stagione da secondo. Tante operazioni in uscita da sbloccare, dunque, per liberare caselle e risorse per poi completare la rosa ed accontentare Gattuso.