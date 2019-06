Napoli, dalla Spagna: Fabian Ruiz è incedibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz non si tocca. Il quotidiano spagnolo AS, dopo la notizia di ieri su un possibile interesse del Real Madrid per il centrocampista iberico, ha analizzato la fattibilità dell'operazione tra azzurri e blancos per un'eventuale cessione del calciatore spagnolo. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato incedibile il calciatore, ma anche Ancelotti non vuole privarsene: dopo le prestazioni nell'Europeo under 21 il centrocampista spagnolo sarà una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico del Napoli.

Secondo il quotidiano iberico il Real Madrid ha contattato anche l'agenzia You First Sports, che rappresenta il calciatore: al momento il Napoli non vuole privarsi del giocatore, anche se durante le trattative per James si parlerà probabilmente anche del futuro di Fabian.