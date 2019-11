Napoli, dalla Spagna: per Fabian Ruiz la richiesta parte da 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mundo Deportivo regala ulteriori dettagli circa la situazione di Fabian Ruiz al Napoli. Il centrocampista è uno dei primi obiettivi del Barcellona, ma le squadre interessate sono tante altre anche se non meglio specificate. L'ex Betis, per il portale catalano, avrebbe frenato sulla possibilità rinnovo col Napoli dopo i recenti fatti che hanno creato tensione fra i giocatori e la società. Prima dello stop, l'idea azzurra era quella di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 ed inserire una clausola superiore ai 100 milioni di euro. Allo stato attuale delle cose, si legge, per lasciare Napoli servirebbe una cifra di circa 60 milioni di euro.