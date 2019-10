Napoli, De Laurentiis avverte la Spagna: Fabian Ruiz costa carissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha proposto un rinnovo di contratto a Fabian Ruiz da 3,5 milioni di euro a stagione e con una clausola da 120 milioni di euro per allontanare gli interessamenti di Barcellona e, soprattutto, Real Madrid. I suoi procuratori non hanno intenzione di trattare a meno che la clausola non venga inserita inferiore ai 100 milioni. Un modo che contrariamente ai pensieri di De Laurentiis, sarebbe stato pensato proprio per favorire i Blancos che lo stesso centrocampista "sposerebbe" volentieri. Il messaggio del presidente alle pretendenti è comunque chiaro: uno come lui è difficile da piegare, soprattutto in campo aperto. I protagonisti della vicenda sono avvertiti.