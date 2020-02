vedi letture

Napoli, De Laurentiis pazzo di Tonali: offerti 45 milioni, 'no' del Brescia

Anche contro il Napoli Sandro Tonali ha dato sfoggio delle sue qualità, anche se non sono servite al Brescia per evitare la sconfitta interna. Ma il centrocampista classe 2000 è un vero e proprio pupillo di Aurelio De Laurentiis, che in occasione del match di venerdì è tornato alla carica con il suo amico Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, al quale avrebbe addirittura fatto un'offerta ufficiale per il calciatore. A riportarlo è Il Mattino, che fa anche le cifre: 45 milioni di euro, considerando la cifra tra bonus e obiettivi di vario tipo.

No del Brescia - Dal Brescia, però, non arrivano segnali positivi. Il presidente Cellino ha ribadito al collega che per meno di 80 milioni non lascerà partite Tonali. De Laurentiis lo cerca già da tempo, oltre un anno, convinto che si tratti di un agrande campione. Il quotidiano sottolinea come ovviamente a quella cifra il Napoli non possa acquistarlo e il centrocampista sarebbe destinato alla Liga o alla Premier League. Se dovessero abbassarsi le richieste, il Napoli c'è. E De Laurentiis s'è dato appuntamento ad aprile con Cellino: i due sono anche alleati in Lega Calcio.