Napoli, Di Lorenzo in dirittura d'arrivo: si chiude la prossima settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi c'è stata un'accelerata per Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli che adesso sembra essere promesso sposo al Napoli. Anche secondo Il Mattino l'affare è in dirittura d'arriva, tanto che sono stati già programmati per la prossima settimana tutti i passaggi decisivi con il club toscano: incontrarsi, formalizzare gli accordi e passare alle firme.