Napoli, Di Lorenzo: "Non abbiamo ascoltato le critiche. Oggi giocato al nostro livello"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 5-1 sulla Juventus: "Dobbiamo continuare a fare le cose fatte fin qui, stasera abbiamo fatto una grandissima partita ma dobbiamo proseguire così".

Cosa è cambiato rispetto a Milano?

"Abbiamo giocato al di sotto del nostro livello a San Siro ma una serata no dopo un mese e mezzo di stop ci può stare. Non siamo stati ad ascoltare i discorsi, ci siamo messi a lavorare, abbiamo ripreso il cammino e stasera abbiamo rimesso in campo tutte le nostre qualità".

Qual è il segreto di questo Napoli?

"Il nostro lavoro parte da lontano, sono cambiati giocatori ma il lavoro del mister è questo. E poi abbiamo messo dentro giocatori di qualità, così è più facile fare ciò che ci chiede. Ma ancora mancano tante partite".

Qual è il mio ruolo in fase di attacco?

"Il mister ci chiede di occupare gli spazi. Sapevamo che in quella posizione la Juve sarebbe stata scoperta quando attaccavamo. E' andata bene, l'importante è occupare bene gli spazi. Siamo contenti di questa serata".

Quanto è cambiata la sua vita in pochi anni?

"Sono arrivato tardi in Serie A, ci ho messo carattere e mi sto godendo forse di più le cose rispetto ad altri. Non mi aspettavo di giocare nel Napoli, di diventarne capitano, di giocare in Nazionale...".