Ufficiale Napoli, ecco il rinforzo per l'attacco. Dal Verona arriva Cyril Ngonge

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli annuncia l'arrivo di Cyril Ngonge dal Verona: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge dal Verona. Il neo attaccante azzurro avrà il numero di maglia 26".

LA SCHEDA

Cyril Ngonge

Data di nascita: 26/05/2000

Città di nascita: Uccle (Belgio)

Età: 23

Altezza: 179 cm

Nazionalità: Belga

Posizione in campo: Attaccante

Questo invece il comunicato dell'Hellas Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a SSC Napoli - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante belga Cyril Ngonge. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Cyril, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

Sia Hamed Junior Traoré che Cyril Ngonge sono pronti a partire alla volta dell'Arabia Saudita. Il primo, che Mazzarri potrà schierare sia a centrocampo che in attacco, è già stato ufficializzato ieri dal club azzurro. Poco fa è arrivato invece il comunicato relativo all'acquisto dell'attaccante dell'Hellas Verona. Entrambi partiranno alla volta dell'Arabia Saudita, dove atterreranno poco dopo le 20 per aggregarsi alla squadra. Potranno giocare in finale? Tecnicamente sì, logico attendersi che serva però un periodo di ambientamento agli ordini dell'allenatore di San Vincenzo prima di vederli in campo, ragion per cui l'impiego lunedì non è affatto scontato.