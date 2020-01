© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rendimento dell'ultimo periodo è visibilmente calato, ma in Spagna hanno ancora negli occhi lo strepitoso Europeo Under 21 disputato da Fabian Ruiz e, per questo, le big Real Madrid e Barcellona continuano a seguirlo con grande interesse. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex Real Betis ha rifiutato finora tutte le proposte di rinnovo ricevute dal presidente De Laurentiis, in particolar modo la parte relativa all'inserimento di una clausola a tre cifre nel nuovo accordo. Per questo la fumata bianca non è arrivata, provocando la stizza del patron.