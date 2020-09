Napoli, fumata nera per il rinnovo di Hysaj: Giuntoli farà un ultimo tentativo

In casa Napoli tiene banco il futuro di Elseid Hysaj. Come riporta Il Mattino non sarà facile trovare un'intesa per il rinnovo del terzino albanese: al momento la fumata è nera dopo i contatti delle ultime ore a causa dell'ampia distanza fra domanda e offerta. La posizione del Napoli è chiara: resta anche senza rinnovo. L'impressione è che il Napoli farà un altro tentativo per il rinnovo prima dell'inizio del campionato.