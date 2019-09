Il futuro di Dries Mertens sembra essere già scritto. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il belga vorrebbe convincere De Laurentissi a fargli un ultimo rinnovo di contratto, ma l'intenzione della società è quella di lasciarlo partire a parametro zero così da permettergli di prendere in considerazione l'offerta che il Dalian aveva avanzato a gennaio, quando prese Hamsik, per avere anche il belga.