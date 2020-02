vedi letture

Napoli, Gattuso allontana il Barça: a Brescia tappa per l'Europa League

Vietato pensare al Barcellona. E' il messaggio lanciato da Rino Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida al Brescia. Dopo le vittorie contro Inter e Cagliari, tra l'altro entrambe senza subire reti, il Napoli ha un'opportunità importante per dare continuità ai risultati. Gli azzurri andranno a caccia della terza vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette sfide, e di tre punti che potrebbero valere, momentaneamente, quattro sorpassi in una classifica cortissima con un balzo al sesto posto che porta in Europa League, vero obiettivo di Gattuso da qui al termine della stagione.

"Qualificazione all'Europa League o battere il Barcellona? Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite da qui alla fine", la replica di Gattuso che, proprio con la risalita in campionato, si gioca la conferma e la credibilità nel poter guidare il rilancio del Napoli nella prossima stagione. Difficile però immaginare una risposta diversa, alla vigilia della sfida col Brescia e con un trascorso come quello dei partenopei, capaci di battere nell'ultimo periodo Lazio, Juventus e Inter - per non tornare al Liverpool ad inizio stagione - per poi franare con le medio-piccole persino al San Paolo.

Gattuso non vuole cali di tensione. Anche per questo dovrebbe confermare gran parte dell'undici delle ultime settimane. Conferma per Ospina e per la solita linea difensiva col rientro di Mario Rui a sinistra. A centrocampo probabile il rilancio di Allan, dopo il chiarimento avuto con Gattuso ("s'è allenato bene, ci ho parlato e da grande professionista s'è messo a disposizione) con Demme al centro e la probabile staffetta tra Zielinski e Fabian. In attacco torna Insigne mentre Mertens va verso la conferma, considerando l'assenza di Llorente ed un Milik non al 100%, ed a destra Politano può spuntarla su Callejon che giocherà sicuramente martedì.