Napoli, Gattuso: "Così rischio di lasciarci le penne. Non riusciamo a stare sul pezzo per 90'"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul campo del Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Partite facili non ci sono, anche la Real Sociedad col Rijeka ha segnato al 93'. Sapevo che loro ci avrebbero aspettati e sarebbero andati in verticale subito. Nei primi 30-35' eravamo sorpresi e ne abbiamo combinate... Pensavamo di venire qui a fare una gita, mi sono molto arrabbiato a fine primo tempo. Abbiamo rischiato troppo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione e approccio alla partita. Non possiamo permetterceli".

Perché questi alti e bassi?

"Dobbiamo crescere. E' un problema che va avanti dall'anno scorso. Da anni il Napoli ha alti e bassi e noi dobbiamo migliorare. Per 30-35' oggi seconde palle zero, sorpresi dalle loro ripartenze nonostante facessero solo quello. Dobbiamo stare sul pezzo, non dobbiamo prendere le mazzate. Oggi ci è andata bene, ma se ci gira male non è facile. Nella ripresa non abbiamo sofferto mai e abbiamo creato tanto, ma mi piacerebbe vederlo per 90' e tutte le partite".

Ti sei fatto sentire all'intervallo?

"Rischio io di lasciarci le penne qualche giorno di questi. Non va bene così. L'avevamo preparata bene, la squadra sapeva che squadra andavamo ad affrontare ed è quello che mi lascia arrabbiato. E' colpa mia il fatto di non essere riuscito ancora ad entrare bene nella testa dei miei calciatori che non riescono a restare sul pezzo per tutti i 90'".