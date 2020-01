© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il 2-0 sul Perugia. A commentare la gara è il tecnico Rino Gattuso, che in conferenza stampa tra le altre cose si è soffermato anche sul momento di Insigne: "Si sta comportando da leader? In questo momento la squadra lo sta aiutando, ha una gamba diversa e più frizzantina. Dobbiamo continuare su questa squadra, ma non solo con lui. Oggi anche Lozano ha fatto delle buone cose...".