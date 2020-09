Napoli, Gattuso: "Milik non ha voluto rinnovare, ora abbiamo Osimhen e Petagna"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del test amichevole vinto contro il Pescara per 4-0: "Milik? L'anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l'ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui".

Koulibaly?

"Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse".

Llorente?

"Ho tante scelte, ho preferito farlo lavorare, non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per 5 minuti".