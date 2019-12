Napoli, Gattuso: "Pazzo di Milik. I tifosi diano affetto ai giocatori"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo affrontando anche l'argomento relativo a Milik: "Io sono pazzo di lui, come di tutti i giocatori. Dobbiamo ripartire da quell'abbraccio per Insigne, stare vicino ai giocatori che hanno dato di più e che sono i più bersagliati. La squadra non ha bisogno di sentire fischi e problemi, dobbiamo fargli sentire l'affetto. Spero che i tifosi possano capirlo, oggi la palla scotta, la palla pesa. Milik mi piace perché lega il gioco, viene, ti fa uscire bene le giocate, poi ha presenza ed è completo. E' stato sfortunato finora, ma ce ne sono tanti, tutti in attacco".

