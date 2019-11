Napoli-Genoa, le formazioni: Lozano-Mertens davanti, Pandev titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'attesa che torni il sereno dopo la bufera di metà settimana, il Napoli scende in campo contro il Genoa per cercare di accorciare momentaneamente la distanza in classifica dalle rivali. Poche sorprese nelle scelte di Carlo Ancelotti, che si affida all'11 migliore e più collaudato per cogliere un successo che potrebbe essere importantissimo per il prosieguo della stagione. C'è Ospina in porta, mentre Hysaj sarà schierato sull'out sinistro. Con l'indisponibilità last--minute di Milik, saranno Lozano e Mertens a giocare davanti.

Scelte quasi obbligate per Thiago Motta: il suo Genoa è orfano di capitan Criscito, Saponara e Kouamé. Il tecnico italo-brasiliano dà fiducia ad Agudelo dal 1' e alla coppia formata da Pinamonti e Pandev, che supportati da Lerager.

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

Genoa (4-3-1-2): Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Cassata, Schone; Lerager; Pandev, Pinamonti.