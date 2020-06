Napoli, Giuntoli: "Boga molto bravo ma non piace solo a noi. Vediamo, ancora è presto"

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport. Questa una breve anticipazione dell'intervista che andrà in onda domani, dove il dirigente azzurro ha parlato dell'obiettivo, seguito da tempo, Jeremie Boga.

La prima offerta che farà in questo mercato è quella al Sassuolo per Boga?

"Che farò da qui in avanti o che ho fatto? (ride ndr) A parte gli scherzi, Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. Ripeto che ancora è troppo presto".

Dei nomi usciti nelle ultime settimane chi dobbiamo escludere?

"Parliamo di tutti giocatori bravi".



Utilizzerà il modulo preliminare da qui al 31 agosto?

"Non credo".