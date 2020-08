Napoli, Giuntoli ha già il sì di Reguilon: ora tocca a De Laurentiis convincere il Real

Sergio Reguilon ha già detto sì al Napoli che adesso però dovrà trovare l'accordo con il Real Madrid. Giuntoli si è portato avanti nella trattativa sfiancando i procuratori e ottenendo una sorta di promessa per l'approdo in azzurro. De Laurentiis proverà a convincere Florentino Perez a lasciarlo partire con la formula del prestito con obbligo di riscatto, anche se per il momento i Blancos chiedono non meno di 25 milioni per cederlo subito e titolo definitivo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.