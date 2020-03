Napoli, Giuntoli mette fretta all'Olympiacos per Tsimikas. Resta valido anche Jovic

vedi letture

Non solo Boga per il Napoli. Giuntoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - darà fretta all’Olympiacos per definire l’operazione legata all’acquisto di Kostas Tsimikas, soprattutto adesso che all’esterno sinistro greco è interessata anche l’Inter. Il Napoli potrebbe arrivare ad un massimo di 15 milioni tra cash (10 milioni) e bonus (5).

Jovic l'altro nome - Resta valida, invece, l’idea Jovic. In questo caso non c’è la necessità di accelerare, la trattativa si potrà intavolare quando l’emergenza sarà finita. Non sarà semplice trattare col Real Madrid che valuta l’attaccante 40 milioni, ma il ds ci proverà.