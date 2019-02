© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri mattina all'alba Marek Hamsik ha salutato gli amici inseparabili di Pinetamare, dove vive ormai da sempre. La sua decisione ormai è presa, da venerdì sera, quando il suo agente Venglos e il papà Richard gli hanno spiegato bene la situazione. Sa che non tornerà presto lì, promette di aspettarli in Cina sperando che vadano a trovarlo. E, poco prima di posare il bagaglio nell'auto che l'ha trasportato verso Ciampino, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino si è così espresso: "Mi dispiace andar via senza aver salutato i tifosi, senza aver fatto un giro di campo, senza messaggio. Ma finché non è tutto definito non avrebbe senso farlo".