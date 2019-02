Napoli, Hamsik al Dalian: oggi De Laurentiis annuncerà l'addio

Manca soltanto l'annuncio, ma arriverà in giornata. Marek Hamsik non è più un giocatore del Napoli da ieri, quando è stata definita la sua cessione al Dalian Yifang, con i partenopei che dovrebbero incassare circa 15 milioni di euro. Secondo Il Mattino sarà il presidente De Laurentiis (come spesso accade in effetti) a dare la comunicazione ufficiale dell'addio, dopo essere stato informato ieri dall'ufficio legale e dall'amministratore delegato Chiavelli sulla definitiva fumata bianca.