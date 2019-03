Napoli, As: "Il Real irrompe su Koulibaly: prima scelta se parte Varane"

Kalidou Koulibaly prima scelta del Real Madrid in caso di addio a Varane: titola così a tutta pagina AS quest'oggi, mettendo in risalto l'obiettivo numero di Zidane per la difesa del futuro. Non solo: stando al quotidiano iberico, José Ángel Sánchez, managing director delle merengues, avrebbe già avuto un colloquio con l'agente del difensore senegalese del Napoli a Valdebebas.