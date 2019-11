© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I giocatori del Napoli vorrebbero rompere il silenzio post Salisburgo anche per evitare che si rincorrano notizie false o comunque ipotesi di tensioni che alimentano solo un clima già complicato intorno alla squadra. Tecnico e squadra vorrebbero parlare di ciò che è successo a margine della sfida di Champions League ma il silenzio stampa non fa sconti e si va avanti nel mutismo generale. Ancelotti sta cercando di fare da tramite, da mediatore, anche se la prima mossa spetta proprio a De Laurentiis. In teoria il disgelo potrebbe avvenire al ritorno dagli USA del patron azzurro, anche se nel frattempo non è arrivata nessuna marcia indietro rispetto alla multa decisa dalla società per l'ammutinamento legato al ritiro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.