Napoli, Icardi sempre nei pensieri di ADL: pronto ingaggio alla Koulibaly

Mauro Icardi resta nei pensieri del Napoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, per l'attaccante in uscita dall'Inter i nerazzurri preparano già un ingaggio da ben sette milioni di euro a stagione più bonus in stile Koulibaly. Una proposta assai convincente, in attesa di intavolare una trattativa coi nerazzurri per regalare a mister Ancelotti un nuovo bomber.