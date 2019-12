Napoli, il Borussia Dortmund si muove per Mertens: lui ci pensa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Borussia Dortmund si sarebbe mosso per provare a convincere Dries Mertens a lasciare il Napoli già a gennaio. Il belga vorrebbe restare in azzurro almeno fino a giugno ma visti i problemi per il rinnovo potrebbe anche decidere di accettare. La proposta del club tedesco lo intriga, anche perché difficilmente sarebbe pronto ad accettare un'altra proposta dall'Italia.