Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli sta cercando il tesoretto per investire forte su Hirving Lozano del PSV Eindhoven. L'esterno messicano è il grande obiettivo azzurro per il tridente di Carlo Ancelotti. Per foraggiarlo, via allora Marko Rog che rientrerà dal Siviglia e Roberto Inglese che ha esaurito il prestito al Parma.