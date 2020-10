Napoli, il resp. della consulta medica: "Sabato la certezza di poter partire per Torino"

Vincenzo Mirone, responsabile della consulta medica della SSC Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Da domenica scorsa a sabato ci saranno tre prelievi, non accadrà quanto accaduto al Genoa, anche perché ci sono situazioni diverse. Già col secondo prelievo di oggi avremo notizie più precise. Con quelli di sabato avremo la certezza di poter partire con serenità per Torino. Siamo in una ripresa del Covid e i laboratori stanno lavorando come una macchina da guerra ed il risultato è partire sabato sera o domenica mattina in aereo. Il presidente De Laurentiis sta benissimo. Genoa-Torino è giusto posticiparla. I giocatori del Napoli sono tranquilli, hanno preso bene questa situazione. Osimhen? I fisioterapisti mi dicono che raramente hanno trovato una simile forza fisica, mi raccontano che è asimmetrico dal punto di vista muscolare, ma ha trovato un suo equilibrio dinamico in asimmetria muscolare. Non va corretto questo suo modo di essere".