Napoli, in arrivo gli stipendi di marzo per i giocatori. E le multe finiscono in archivio

Il quotidiano Il Mattino fa il punto sulla questione stipendi e multe in casa Napoli. In questi giorni i calciatori riceveranno gli stipendi congelati di marzo, poi a seguire anche quelli di aprile, maggio e giugno, visto che non sono stati concordati tagli fra la rosa e la presidenza. Inoltre, si legge, potrebbe arrivare un premio per la vittoria della Coppa Italia e potrebbe esserne inserito un altro per l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda le multe, anche grazie alla mediazione di Gattuso, il presidente De Laurentiis sembra aver superato la delusione e di conseguenza aver archiviato la questione. Inutile dire come il successo in Coppa Italia e il ritrovato clima sereno abbiano contribuito ad alleggerire una questione che solo pochi mesi fa sembrava potesse far esplodere lo spogliatoio azzurro.