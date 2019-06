Napoli, incontro ADL-Raiola: PSG su Insigne ma solo con lo sconto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne rappresenta una idea del Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport scrive che l’intenzione francese a trattare c’è, ma di certo non alle cifre pretese da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli vorrebbe 100 milioni di euro, ma il valore attuale del giocatore si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una cifra che Nasser Al-Khelaifi, lo sceicco proprietario del club parigino, sarebbe disposto a spendere se gli azzurri dovessero rivedere le sue intenzioni.

Incontro in vista ADL-Raiola. Il presidente vedrà l'agente per discutere il futuro dell'attaccante. Il capitano ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Nei suoi programmi c’è il prolungamento di almeno un altro anno e un discreto adeguamento economico, fino a 6,5 milioni di euro a stagione. De Laurentiis non aveva intenzione di trattare, ma la questione si riproporrà per forza di cose, perché Raiola potrebbe insistere per portare il giocatore a Parigi.