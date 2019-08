© foto di Imago/Image Sport

Finito l'incontro con l'agente di Hirving Lozano, che si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli stando alle ultime indiscrezioni firmate da Sky: il messicano, che gli azzurri cercano da diversi mesi, dovrebbe essere pagato 42 milioni da De Laurentiis. Sostanzialmente l'ammontare della clausola rescissoria: raggiunto anche l'accordo per l'ingaggio che l'esterno del PSV Eindhoven andrà a percepire in azzurro, non ci sono più ostacoli per la finalizzazione dell'affare.