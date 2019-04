© foto di Insidefoto/Image Sport

Lorenzo Insigne è da mesi uno degli assistiti di Mino Raiola, procuratore specializzato in "partenze improvvise". Ma non è questo che ha spinto il capitano del Napoli ad affidarsi a lui: "Niente di tutto ciò e siete liberi di non crederci. Ma ritengo che Raiola, con Jorge Mendes, sia il più forte in circolazione e che rappresenti un’autorità in materia. Ma non c’è dietrologia. Finché starò qui io darò sempre il 110% e qua voglio starci a lungo. So anche che ho ventotto anni e che possa capitare, in carriera, di ritrovarsi dinnanzi ad un’offerta, come dire?, irrinunciabile. Questo sì, può succedere. Quanto mi pagherei? Non ne ho la più pallida idea. A me il mercato sembra di nuovo impazzito ed eventualmente il prezzo lo fa il campo. E poi non sono affari miei: io devo giocare, segnare, divertire", le sue parole al Corriere dello Sport di oggi.