Napoli, Insigne stuzzicato dall'idea Liga: De Laurentiis chiede 90 milioni

Incontro a Montecarlo ieri sera tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il procuratore Mino Raiola. All’ordine del giorno c’era l’affare Kostas Manolas da concludere e se non ci saranno intoppi nelle prossime ore arriveranno le firme. Ma non è l’unico affare in programma con Raiola, procuratore sia di Lorenzo Insigne che di Hirving Lozano. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sul capitano del Napoli: sul tavolo c’è una specie di ultimatum per Insigne. Se se c'è un'offerta deve essere concretizzata in tempi brevi. Insigne sogna la Liga, ma le offerte dell'Atletico Madrid sono ancora troppo timide. Il Napoli - si legge ancora sul quotidiano - con Raiola è stato chiarissimo: non ci sarà alcun rinnovo per Insigne reduce, peraltro, da una stagione non certo brillante. E il prezzo del cartellino è di 90 milioni.